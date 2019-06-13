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РИА Новости
Новости Подмосковья

Власти Подмосковья выделили почти 50 млн рублей на жилье аграриям

Вчера, 18:05
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Двадцать три семьи работников сельского хозяйства получат почти 50 миллионов рублей субсидий на приобретение жилья в 2019 году в рамках государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья", говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"На строительство или приобретение жилья аграрии Подмосковья в этом году получат порядка 48 миллионов рублей. Данные средства позволят обеспечить жильем 23 молодые семьи и молодых специалистов в области АПК", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается, в 2018 году на улучшение жилищных условий сельхозработников в Подмосковье было выделено порядка 50 миллионов рублей. Эти деньги получили 27 семей.
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Новости ПодмосковьяАндрей Разин
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