Власти Подмосковья выделили почти 50 млн рублей на жилье аграриям

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Двадцать три семьи работников сельского хозяйства получат почти 50 миллионов рублей субсидий на приобретение жилья в 2019 году в рамках государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья", говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На строительство или приобретение жилья аграрии Подмосковья в этом году получат порядка 48 миллионов рублей. Данные средства позволят обеспечить жильем 23 молодые семьи и молодых специалистов в области АПК", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.