В Казани открылось генеральное консульство Узбекистана

КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Генеральное консульство Узбекистана, которое охватит 14 регионов Приволжского федерального округа, открылось в четверг в Казани с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова.

В рамках стратегического парнерства

Генконсульство Узбекистана разместилось в одном из деловых центров Казани. По информации генерального консула Фариддина Насриева, в данный консульский округ входят все 14 регионов Приволжского федерального округа. Основными задачами консульства будут оказание консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана в ПФО, а также развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и регионами России.

"Сегодня происходит историческое событие – открывается генеральное консульство Республики Узбекистан в Республике Татарстан. Я очень благодарен в этой связи принимающей стороне за постоянную поддержку, которую мы ощущаем в организации деятельности нашего генерального консульства. Очень надеюсь, что открываемое генеральное консульство будет служить дальнейшему развитию наших отношений и улучшит качество оказываемых консульских услуг нашим гражданам, а также будет служить укреплению культурно-гуманитарных, торгово-экономических связей", - сказал посол Узбекистана в РФ на церемонии открытия.

Асадов выразил надежду, что с открытием консульства в Казани заметно активизируется межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Россией, на которое сейчас делается упор лидерами двух стран.

Президент Татарстана также назвал открытие генконсульства Узбекистана в Казани знаковым событием не только для республики, но и для страны в целом. "Это делается в рамках стратегического партнёрства Россия – Узбекистан. И это, конечно же, очень серьёзная поддержка, в том числе и для нашей республики. В последние годы мы активизировали нашу работу с узбекскими партнерами – работаем с регионами, компаниями, обмениваемся делегациями. И это даёт хорошие позитивные результаты по торгово-экономическому, культурному, образовательному обмену", - сказал он.

Минниханов пожелал, чтобы открытое консульство служило во благо обеих стран и их народов, было неким плацдармом для экспансии татарстанского бизнеса в Узбекистан и обсуждения и реализации идей узбекских партнёров в Татарстане.

"Как генеральное консульство, мы приложим все усилия для развития дружественных отношений между нашими странами во благо наших народов", - подчеркнул генконсул.

Расширение сотрудничества

Во время встречи с послом Узбекистана в РФ, состоявшейся перед церемонией открытия генконсульства, Минниханов отметил, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 57% и составил 146 миллионов долларов. "Но этого недостаточно. Необходимо работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг", - подчеркнул он.

Между Татарстаном и Узбекистаном реализуется ряд документов о сотрудничестве. С 1992 года в Узбекистане работает представительство Татарстана. Действует авиационное сообщение с Ташкентом, Ферганой, Самаркандом. "Узбекистан – это красивейшая страна с богатой историей. Туристы из нашей республики любят посещать ваши города, знакомиться с достопримечательностями", - отметил Минниханов.

По словам главы республики, ведётся активная работа с узбекскими партнерами по линии ведущих татарстанских компаний: "Камаз", "ТАИФ", Казанское моторостроительное производственное объединение, "Позис" и других. Реализуется проект ПАО "Татнефть" по развитию шинного производства в Узбекистане. Также рассматриваются совместные проекты в сфере АПК.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания", - добавил Минниханов.