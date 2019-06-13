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РИА Новости

Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Александр КряжевМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Александр Кряжев
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
"Состоялся предметный разговор, содержательно обсудили транзит через Украину и поставки ей газа", - сказал Новак по итогам переговоров. По его словам, стороны договорились, что будут обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций России, Украины и Еврокомиссии во второй половине сентября - для того, чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.
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"И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям", - добавил Новак.
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Марош ШефчовичЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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