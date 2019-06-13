Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

"Состоялся предметный разговор, содержательно обсудили транзит через Украину и поставки ей газа", - сказал Новак по итогам переговоров. По его словам, стороны договорились, что будут обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций России, Украины и Еврокомиссии во второй половине сентября - для того, чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.