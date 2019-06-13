Полиция и скорая в Солсбери потратили миллион фунтов на замену транспорта

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция графства Уилтшир и Юго-западная служба скорой помощи при Национальной службе здравоохранения Англии (SWASFT) потратили около 891,9 тысячи фунтов стерлингов (около 1 миллиона 130 тысяч долларов США) на замену транспорта после инцидента в Солсбери в прошлом году, пишет британское издание Полиция графства Уилтшир и Юго-западная служба скорой помощи при Национальной службе здравоохранения Англии (SWASFT) потратили около 891,9 тысячи фунтов стерлингов (около 1 миллиона 130 тысяч долларов США) на замену транспорта после инцидента в Солсбери в прошлом году, пишет британское издание Salisbury Journal

Служба скорой помощи и полиция графства подтвердили изданию, что 24 транспортных средства пришлось уничтожить после инцидента с отравлением в Солсбери в марте прошлого года.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.