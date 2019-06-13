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РИА Новости

Коалиция сообщила об ударе по позициям помогающих хуситам иностранцев

Вчера, 17:54
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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере страны, где находились иностранцы, помогающие хуситам, после ракетного обстрела хуситами аэропорта на юго-западе королевства, заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
В ночь на среду хуситы обстреляли ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, в результате попадания ракеты в зал прибытия пострадал 21 человек разной национальности, в том числе женщины и дети. Хуситы заявили, что им также удалось попасть по диспетчерской башне.
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"Коалиция уничтожила военные цели хуситов, угрожающие региональной и международной безопасности. Цели, которые коалиция поразила в Йемене, включают склады с ракетами и оружием, цеха по производству оружия, а также позиции, где находились иностранные специалисты из террористических организаций, которые действуют сообща с хуситами", - отметил аль-Малики,
Ранее подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил о нанесении коалицией авиаударов по лагерю сил специального назначения в районе ас-Сабаха в Сане, а также другим местам в столице Йемена.
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Военная операция в ЙеменеСаудовская АравияЙеменВ мире
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