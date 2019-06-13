Коалиция сообщила об ударе по позициям помогающих хуситам иностранцев

ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере страны, где находились иностранцы, помогающие хуситам, после ракетного обстрела хуситами аэропорта на юго-западе королевства, заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

В ночь на среду хуситы обстреляли ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, в результате попадания ракеты в зал прибытия пострадал 21 человек разной национальности, в том числе женщины и дети. Хуситы заявили, что им также удалось попасть по диспетчерской башне.

"Коалиция уничтожила военные цели хуситов, угрожающие региональной и международной безопасности. Цели, которые коалиция поразила в Йемене, включают склады с ракетами и оружием, цеха по производству оружия, а также позиции, где находились иностранные специалисты из террористических организаций, которые действуют сообща с хуситами", - отметил аль-Малики,