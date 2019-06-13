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РИА Новости

Эксперт связал атаку на танкеры в Оманском заливе с конфликтом Ирана и США

Вчера, 17:54
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КАИР, 13 июн - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Инцидент с танкерами в Оманском заливе можно рассматривать как своеобразное предостережение о последствиях вероятного конфликта в Персидском заливе, который могут развязать США, считает египетский депутат, глава Ближневосточного форума стратегических исследований Самир Гаттас.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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"Несомненно, есть связь между инцидентами в этом регионе, особенно в Персидском заливе, и конфликтом Ирана с США и другими странами Персидского залива. Сначала целью атак стали четыре танкера в порту Фуджейры, затем беспилотники атаковали нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии, затем ракета упала на саудовский аэропорт, сегодня были атакованы два танкера… Это можно расценивать как своего рода послание или попытку улучшить переговорные позиции, показать всем сторонам, особенно американцам, цену войны, которую могут развязать США", - сказал Гаттас РИА Новости.
Он пояснил, что однозначно доказать причастность Ирана к этим инцидентам невозможно, а сам Тегеран будет от них отмахиваться. Тем не менее, по мнению собеседника агентства, посредством подобных инцидентов Иран мог бы продемонстрировать как США, так и государствам Персидского залива, что "война не будет легкой прогулкой, цена будет очень высокой для всего мира в экономическом плане".
По словам Гаттаса, Иран также, возможно, дает понять, что поставки нефти на мировой рынок могут нарушиться, если Тегерану не разрешат экспортировать свое "черное золото".
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По мнению эксперта, подобные провокации могут продолжиться и в ближайшем будущем, пока не будет достигнута "точка кипения". "Такая точка либо откроет двери для серьезных переговоров, либо взорвет регион, приведет к новой войне", - предположил собеседник агентства.
После поступления сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе возле Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления нефти, цены на "черное золото" выросли на 4%, а акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поднялись в среднем на 1% на предварительных торгах.
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