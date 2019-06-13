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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Вучич попросил власти Черногории не принимать закон в ущерб Сербской церкви

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам за колючей проволокой
Храм за колючей проволокой
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал власти Черногории не принимать законопроект о религиозных объединениях, в котором угрозу своему существованию в стране видит Сербская православная церковь (СПЦ).
Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые церковь не имеет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента ожидается в июле.
"Я получил анализ предложенного акта для черногорского парламента. Мы и через Венецианскую комиссию попробуем попросить, чтобы он не был принят. Мы считаем, что это нехорошо для сербского народа, у которого есть своя церковь в Черногории. Это не митрополия или епархия, это СПЦ", - разместило агентство Танюг видео заявления Вучича.
"Мы думаем, что это плохое решение, и моя просьба, а я не могу требовать как президент другого государства, но как президент другого государства, который заботится о положении сербского народа и который не хочет портить отношения с Черногорией, а строить хорошие двусторонние отношения, прошу власти Черногории не утверждать такого решения", - указал президент Сербии.
Руководитель Черногорского отделения Фонда единства православных народов Славко Крстаич
10 апреля 2017, 13:44Религия и мировоззрение
Славко Крстаич: "Черногорская церковь" - это несколько самозванцев в рясах
По его словам, Сербская церковь веками была в Черногории и является сейчас "защитой и прибежищем не только для сербского народа, но и для многих, кто себя сейчас ощущают черногорцами" и представителями других народов.
"Поэтому это моя просьба к властям в Черногории, если они хотят ее услышать. Если не хотят, это их право и возможность, мы это поймем и сможем в соответствии с этим себя вести. Думаю, что такое решение в значительной мере испортило бы нынешние весьма пристойные и добрые отношения Сербии и Черногории", - резюмировал сербский лидер.
Власти Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем находятся в острых разногласиях с Сербской православной церковью. Митрополит Амфилохий (Радович) сообщил в начале апреля, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской церкви.
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Религия и мировоззрениерелигия
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