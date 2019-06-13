Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T17:46Z
https://ria.ru/20190613/1555547009.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: сирийская армия отбила атаку боевиков ИГ* в пустыне у ас-Сухне

Вчера, 17:46
585
ДАМАСК, 13 июн – РИА Новости. Сирийская армия в четверг в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на пост армии к востоку от города ас-Сухне в сирийской пустыне, сообщила проправительственная газета al-Watan.
"Совместный отряд сирийской армии и сил запаса сегодня на рассвете сорвал нападение боевиков ИГ* на пост армии, расположенный к востоку от города ас-Сухне на востоке провинции Хомс после почти двухчасового боя", - сообщил газете сирийский военный источник.
По его данным, в результате боя погибли и ранены несколько боевиков, остальные бежали в пустыню.
Cирийские средства ПВО отражают удар израильской армии
12 июня, 02:28
В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Кроме того, еще один отряд армии вступил в столкновение с боевиками ИГ*, попытавшимися атаковать военную автоколонну к востоку от ас-Сухне, несколько боевиков убиты и ранены.
По данным газеты, ВВС Сирии нанесли в четверг два авиаудара по "движущимся целям" ИГ* в районе пустыни рядом с ас-Сухне и на границе с провинцией Дейр-эз-Зор.
"В результате ударов в рядах боевиков есть потери в живой силе и в технике", - сообщает газета.
Государственное телевидение Сирии сообщило в понедельник, что сирийская армия отбила нападение "остатков" боевиков ИГ* на свои позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1000000
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Коалиция сообщила об ударе по позициям помогающих хуситам иностранцев
РИА
Новости
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе
Лента
новостей
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на появление девушки в футболке в поддержку Голунова
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак поручил подготовить ограничения для экспорта металлолома
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Киевский торт украинской кондитерской корпорации Рошен
Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen
Министр энергетики РФ Александр Новак
Украина не готова заключать новый контракт на транзит газа, заявил Новак
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
СМИ рассказали о недостатках новейшего американского истребителя
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния