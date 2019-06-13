СМИ: сирийская армия отбила атаку боевиков ИГ* в пустыне у ас-Сухне

ДАМАСК, 13 июн – РИА Новости. Сирийская армия в четверг в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на пост армии к востоку от города ас-Сухне в сирийской пустыне, сообщила проправительственная газета Сирийская армия в четверг в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на пост армии к востоку от города ас-Сухне в сирийской пустыне, сообщила проправительственная газета al-Watan

"Совместный отряд сирийской армии и сил запаса сегодня на рассвете сорвал нападение боевиков ИГ* на пост армии, расположенный к востоку от города ас-Сухне на востоке провинции Хомс после почти двухчасового боя", - сообщил газете сирийский военный источник.

По его данным, в результате боя погибли и ранены несколько боевиков, остальные бежали в пустыню.

Кроме того, еще один отряд армии вступил в столкновение с боевиками ИГ*, попытавшимися атаковать военную автоколонну к востоку от ас-Сухне, несколько боевиков убиты и ранены.

По данным газеты, ВВС Сирии нанесли в четверг два авиаудара по "движущимся целям" ИГ* в районе пустыни рядом с ас-Сухне и на границе с провинцией Дейр-эз-Зор.

"В результате ударов в рядах боевиков есть потери в живой силе и в технике", - сообщает газета.

Государственное телевидение Сирии сообщило в понедельник, что сирийская армия отбила нападение "остатков" боевиков ИГ* на свои позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.