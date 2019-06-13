Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Хабаровске сделали операцию местному жителю, который два года ходил с гвоздем в носоглотке. Об этом В Хабаровске сделали операцию местному жителю, который два года ходил с гвоздем в носоглотке. Об этом сообщает портал Gubernia.

По сведениям издания, дюбель-гвоздь "попал в голову" пострадавшему во время ремонта: мужчина не сразу обратился к медикам и просто мазал небольшую ранку зеленкой. В 2018 году он пожаловался на проблемы со слухом, тогда гвоздь и обнаружили на рентгене.

"Пациент сам не изъявил желания идти дальше — побоялся: наверное, ему объяснили, что (инородное тело. — Прим. ред.) расположено так, что возможен летальный исход во время оперативного лечения", — цитирует портал врача лор-отделения краевой клинической больницы № 1 Александра Карпова.

По словам медика, ситуация осложнялась тем, что все два года, пока инородное тело находилось внутри, шло воспаление. Это привело к эрозии крупных кровеносных сосудов и грозило пострадавшему обильным кровотечением.