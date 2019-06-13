Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T17:43Z
https://ria.ru/20190613/1555546817.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове

Вчера, 17:43
9761
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Хабаровске сделали операцию местному жителю, который два года ходил с гвоздем в носоглотке. Об этом сообщает портал Gubernia.
По сведениям издания, дюбель-гвоздь "попал в голову" пострадавшему во время ремонта: мужчина не сразу обратился к медикам и просто мазал небольшую ранку зеленкой. В 2018 году он пожаловался на проблемы со слухом, тогда гвоздь и обнаружили на рентгене.
Хирург. Архивное фото
20 октября 2018, 05:52
Китайские медики извлекли 11 червей из глаза младенца
"Пациент сам не изъявил желания идти дальше — побоялся: наверное, ему объяснили, что (инородное тело. — Прим. ред.) расположено так, что возможен летальный исход во время оперативного лечения", — цитирует портал врача лор-отделения краевой клинической больницы № 1 Александра Карпова.
По словам медика, ситуация осложнялась тем, что все два года, пока инородное тело находилось внутри, шло воспаление. Это привело к эрозии крупных кровеносных сосудов и грозило пострадавшему обильным кровотечением.
В итоге гвоздь успешно извлекли. Как пишет Gubernia, сейчас пациент готовится к выписке.
Врачи перед началом операции. Архивное фото
17 августа 2017, 10:50
Московские врачи извлекли из головы ребенка вату, забытую медиками из Перми
74817432
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Лента
новостей
Княгини Строцци
Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко
Арслан Батаджиев
Последняя рыбалка: кто ответит за резонансное убийство егеря под Астраханью
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Кресло судьи
Российским судьям повысят зарплаты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
04:11Рева назвал причину бедности украинцев
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
Лента новостейМолния