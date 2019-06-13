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РИА Новости

Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen

Вчера, 17:38
1900
© РИА Новости / Александр ВильфКиевский торт украинской кондитерской корпорации "Рошен"
Киевский торт украинской кондитерской корпорации Рошен
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке, сообщает портал "Нашi гроши".
Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом, в Roshen зарезервировали за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.
В кондитерской корпорации давно пытались зарегистрировать спорный товарный знак, однако "Укрпантент" и министерство экономического развития и торговли несколько раз отвечали отказом. Тогда представители Roshen обратились в суд.
Суд встал на их сторону и обязал правительство признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на красные упаковочные ленты.
Roshen — украинский производитель кондитерских изделий, основателем которой является бывший президент Петр Порошенко.
Киевский торт. Архивное фото
1 февраля 2018, 16:12
Roshen требует запретить "Ашану" использовать название "Киевский торт"
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