Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке, сообщает портал Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке, сообщает портал "Нашi гроши"

Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом, в Roshen зарезервировали за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.

В кондитерской корпорации давно пытались зарегистрировать спорный товарный знак, однако "Укрпантент" и министерство экономического развития и торговли несколько раз отвечали отказом. Тогда представители Roshen обратились в суд.

Суд встал на их сторону и обязал правительство признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на красные упаковочные ленты.