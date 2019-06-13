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РИА Новости

Гутерреш осудил нападение на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения на танкеры в Персидском заливе и призвал расследовать инцидент.
"Должны быть установлены факты и найдены виновные (в нападении на танкеры)", - сказал генсек, выступая на Совбезе ООН.
Он добавил, что "если и есть что-то, что мир не может себе сейчас позволить, так это усиление конфронтации в Персидском заливе".
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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