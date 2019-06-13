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РИА Новости

Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа самой Украине, добавил министр.
"Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять", — сказал он.
При этом Новак подтвердил, что "Газпром" мог бы снизить цену для украинских потребителей на 25 процентов от сегодняшнего уровня.
"Также "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если такие предложения будут со стороны Украины", — отметил министр.
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По его словам, разговор с Шефчовичем был предметным и содержательным. В частности, стороны договорились обсудить дату очередной трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии. Наиболее удачным временем для этого министр назвал вторую половину сентября — для того, чтобы дождаться парламентских выборов на Украине и назначения правительства.
"И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям", — подчеркнул глава Минэнерго.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. При этом Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. И хотя киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает его по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", потому что, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. Насколько тогда завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
Газодобывающее предприятие на Украине
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РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Правильно, я вот считаю, что нечего агрессорскому газу делать в великой украинской трубе! Там место только чистому реверсному европейскому, который прошел через фильтр демократии и наценки!))) Но уж самый идеальный вариант это чистейший демократический, хозяйский сжиженный газ! Тут уже цена не имеет значение, демократия она бесценна!)))
13 июня, 18:39
Василий )))
5990001
А, фу!! Скоро наше правительство будет готово переименовать некоторые улицы на бандеру и гитле
13 июня, 17:41
kakttus
52003011
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