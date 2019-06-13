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РИА Новости

Председатель ОБСЕ надеется, что новое перемирие в Донбассе будут соблюдать

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мирослав Лайчак. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак выразил надежду, что стороны будут соблюдать новое соглашение о прекращении огня в Донбассе.
Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.
"Я только приветствую ту инициативу, которую поддержали 8 июня, о соблюдении режима прекращения огня, и у меня есть надежда, что этот режим будет продолжаться", - сказал Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Украины в Киеве в четверг.
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По его словам, помимо политического процесса, ОБСЕ также рассматривает и другие направления по урегулированию конфликта. "Во главе повестки дня стоит урегулирование той сложной гуманитарной ситуации, которая сложилась на востоке страны, а также улучшение условий жизни людей там", - добавил Лайчак.
Он также приветствовал рабочую атмосферу, которая возобновилась в трехсторонней контактной группе, и четыре инициативы, которые были озвучены представителем Киева Леонидом Кучмой. "В этих инициативах заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал председатель ОБСЕ.
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Ранее представитель Киева в контактной группе Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на обстрелы ради установления режима тишины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона.
Попытки установить мир в Донбассе за время конфликта предпринимались более 20 раз. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Единственное, чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.
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