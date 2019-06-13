В Кремле призвали дождаться результатов следствия после дела Голунова

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что на сегодняшний день нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о назревшей необходимости в реформе полицейской системы в РФ.