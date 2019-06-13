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РИА Новости

В Кремле призвали дождаться результатов следствия после дела Голунова

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что на сегодняшний день нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о назревшей необходимости в реформе полицейской системы в РФ.
"Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, не верно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать. А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже не маловажно", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
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Дело журналиста Ивана ГолуноваДмитрий ПесковРоссияОбщество
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