В Кремле призвали дождаться результатов следствия после дела Голунова

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что на сегодняшний день нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о назревшей необходимости в реформе полицейской системы в РФ.
"Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, не верно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать. А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже не маловажно", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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