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РИА Новости

В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанки рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив.
Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать их отправкой в Керченский пролив.
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"У России ‒ хорошие шансы". Осудит ли мир провокацию в Керченском заливе В постоянном представительстве Крыма при президенте РФ заявили, что Москва может инициировать обсуждение в международных инстанциях прошлогодней провокации Киева в Керченском заливе. Эту идею прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Ефремов.
Пользователей твиттера не удивило решение Киева.
"Кто в доме хозяин! Мужик я или не мужик! Сказал, что не вылезу, — значит, не вылезу! Из-под дивана!" — написал @GUfthx.
"Отказался?! Может, все-таки "не пустили"?" — предположил @serg720072.
"Что, пароходы кончились?" — поинтересовался @kitespc66.
"Так образно он выразил мысль, что больше идиотов идти через Керченский пролив на ржавых корытах не нашлось", — написал @CrimeaShatun.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
В результате пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы. Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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