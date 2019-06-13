В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив

и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив.

Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать их отправкой в Керченский пролив.

Пользователей твиттера не удивило решение Киева.

"Кто в доме хозяин! Мужик я или не мужик! Сказал, что не вылезу, — значит, не вылезу! Из-под дивана!" — написал @GUfthx.

"Отказался?! Может, все-таки "не пустили"?" — предположил @serg720072.

"Что, пароходы кончились?" — поинтересовался @kitespc66.

"Так образно он выразил мысль, что больше идиотов идти через Керченский пролив на ржавых корытах не нашлось", — написал @CrimeaShatun.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.