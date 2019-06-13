В Кремле прокомментировали расширение военного сотрудничества Польши и США

"От Кремля нет, но здесь ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли какая-либо реакция от Кремля на заявление президента США Дональда Трампа и польского президента о размещении в Польше отряда беспилотников, а также дополнительных войск.