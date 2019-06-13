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РИА Новости

В Кремле прокомментировали расширение военного сотрудничества Польши и США

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Военные РФ тщательно анализируют информацию, чтобы избежать угроз безопасности России в связи с расширением военного сотрудничества Польши и США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"От Кремля нет, но здесь ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли какая-либо реакция от Кремля на заявление президента США Дональда Трампа и польского президента о размещении в Польше отряда беспилотников, а также дополнительных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польша закупит до 35 самолетов F-35.
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Рябков прокомментировал решение США разместить беспилотники в Польше
Также ранее сообщалось о том, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
12 июня, 23:00
Столтенберг прокомментировал планы США создать военную базу в Польше
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