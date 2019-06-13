В Кремле прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то заявления здесь вряд ли возможны", - сказал Песков в четверг в ответ на вопрос журналиста, как Кремль отреагировал на инцидент в Оманском заливе и ведутся ли какие-то контакты на эту тему с Ираном или другими странами.