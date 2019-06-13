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РИА Новости

В Кремле прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 17:19
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то заявления здесь вряд ли возможны", - сказал Песков в четверг в ответ на вопрос журналиста, как Кремль отреагировал на инцидент в Оманском заливе и ведутся ли какие-то контакты на эту тему с Ираном или другими странами.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВ мире
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