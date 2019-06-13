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РИА Новости

Путин и Трамп смогут переговорить "на ногах" на G20, заявил Песков

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут иметь возможность кратко переговорить "на ногах" во время саммита G20 в Осаке, информацией о подготовке отдельной встречи Кремль не располагает, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не знаем ничего, начата ли подготовка такой встречи у наших американских коллег. Какой-либо информации на этот счёт не было и официальных предложений о проведении такой встречи. Пока мы можем исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить. Вот это можно пока прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности. Все остальное пока никак не инициировалось", - сказал Песков.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинОсака (город)РоссияСШАПолитика
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