Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.

"Это, наверное, прерогатива городских властей - непосредственно организовывать подобные акции или не давать на них разрешения, а также оценивать работу полиции", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу оценить действия полиции на этом шествии.