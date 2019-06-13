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РИА Новости

Янтарную комнату могут найти в конце июня, считает польский историк

Вчера, 17:15
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© AP Photo / Mamerki Museum via AP/Bartlomiej PlebanczykБывший немецкий бункер в польских Мамерках, где предположительно может быть обнаружена Янтарная комната
Бывший немецкий бункер в польских Мамерках, где предположительно может быть обнаружена Янтарная комната
© AP Photo / Mamerki Museum via AP/Bartlomiej Plebanczyk
Бывший немецкий бункер в польских Мамерках, где предположительно может быть обнаружена Янтарная комната. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июн – РИА Новости. Украденную нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату с высокой долей вероятности обнаружат уже в текущем июне, считает представитель музея Второй мировой войны в польских Мамерках Бартоломей Плебаньчик.
Он рассказал, что в лесу в Мамерках, где раньше искали Янтарную комнату, удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, к которой никто не приближался со времен Второй мировой.
Янтарная комната
11 июня, 14:36
Янтарная комната вот-вот будет найдена? Мнение историкаПольские музейщики обнаружили скрытый туннель в старом комплексе немецких бункеров и полагают, что там может находиться Янтарная комната, сообщили СМИ. Это сообщение оценил в эфире радио Sputnik историк Константин Залесский.
"Мы использовали георадар, и когда увидели результаты поисков, то начали откапывать этот колодец, обнаружили в нем дверь... Сложность еще заключалась в том, что в углу этого колодца, в земле, которой он засыпан, растет дерево. Состояние и возраст дерева говорит о том, что никто не открывал дверь в колодце со Второй мировой войны", - рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что в лесу в Мамерках есть много технических колодцев, оставшихся от немцев, но все они открыты, а этот когда-то специально засыпали и накрыли крышкой. "Мы рассчитываем, что, может, это и есть то самое место, которое ищут уже много лет", - сказал Плебаньчик.
Он считает, что шансы найти Янтарную комнату в Мамерках достаточно велики. Плебаньчик рассказал, что историки всегда называли Мамерки местом, где может быть спрятана Янтарная комната, а в 1970-х из тюрьмы сюда был привезен бывший немецкий обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох, который когда-то надзирал за эвакуацией Янтарной комнаты. По словам Плебаньчика, Кох показал в Мамерках один из бункеров, где могла находиться янтарная комната, но тогда ничего обнаружить не удалось.
Янтарная комната в Екатерининском дворце
11 июня, 11:53
Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
Историк рассказал, что два года назад здесь также бурили скважины, но оказалось, что под землей нет помещений. Тогда у исследователей возникла мысль тщательно обыскать окрестности, был закуплен георадар, и в результате поблизости удалось найти засыпанный технический колодец.
Янтарная комната (панели, украшения и панно) создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.
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