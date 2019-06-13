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РИА Новости

В Госдуме изучат правоприменение статьи УК о фальсификации доказательств

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по госстроительству и законодательству после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы проведем анализ правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, не откладывая это в долгий ящик. Такие поручения на следующей неделе будут даны профильным комитетам Госдумы: по законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции", - сказал Володин журналистам.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
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В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев добавил, что намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 15:08
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Госдума РФМВД РФВячеслав ВолодинВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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