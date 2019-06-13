В ОП прокомментировали запрет в Латвии формы СССР наравне с нацистской

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что обратится в Генеральную Ассамблею ООН по поводу запрета ношения формы Красной Армии на общественных мероприятиях в Латвии наравне с формой нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии.

По мнению Суторминой, такое законотворчество Сейма Республики является фальсификацией историей.

"Мы возмущены и обеспокоены данной ситуацией, и призываем ООН отреагировать на это. Считаем недопустимым приравнивать борцов за мир, которые отстояли и отвоевали свободу для Европы, для почти всей планеты своими жизнями и здоровьем, с теми, кто вовлёк многих мирных граждан в этот кровопролитный, страшный конфликт", - говорится в комментарии Суторминой для СМИ.

Общественница также напомнила, что в 2015 году в Нью-Йорке на пленарном заседании 70-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".