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РИА Новости

В ОП прокомментировали запрет в Латвии формы СССР наравне с нацистской

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что обратится в Генеральную Ассамблею ООН по поводу запрета ношения формы Красной Армии на общественных мероприятиях в Латвии наравне с формой нацистской Германии.
Ранее сообщалось, что комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии.
По мнению Суторминой, такое законотворчество Сейма Республики является фальсификацией историей.
"Мы возмущены и обеспокоены данной ситуацией, и призываем ООН отреагировать на это. Считаем недопустимым приравнивать борцов за мир, которые отстояли и отвоевали свободу для Европы, для почти всей планеты своими жизнями и здоровьем, с теми, кто вовлёк многих мирных граждан в этот кровопролитный, страшный конфликт", - говорится в комментарии Суторминой для СМИ.
Общественница также напомнила, что в 2015 году в Нью-Йорке на пленарном заседании 70-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
"Это был сигнал государствам, которые занимаются лживым изменением истории. Увы, до сих пор это продолжается. Считаю, что ООН необходимо продумать меры в таких случаях, поскольку фальсификация истории – это общая угроза, и нельзя её недооценивать", - добавила Сутормина.
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