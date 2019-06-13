В Москве электричка насмерть сбила двух человек

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
"Около 16 часов возле станции Яуза Ярославского направления электропоездом "Москва - Пушкино" были смертельно травмированы двое граждан. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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