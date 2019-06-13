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РИА Новости

В Оманском заливе атаковали два танкера

Вчера, 16:55
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Два нефтяных танкера были атакованы утром в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. По данным ряда СМИ, на танкеры была совершена торпедная атака, но официального подтверждения этой информации не было. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряка, среди которых, по предварительным данным, более 10 граждан России. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал атаку как минимум подозрительной.

Хроника событий

Танкер Kokuka Courageous был взят в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd. в Панаме и шел под флагом этой страны. Компания-оператор судна — BSM Ship Management. Судно перевозило груз метанола японской компании Mitsubishi Gas Chemical, предназначенный для транспортировки в Юго-Восточную Азию. По словам президента компании Kokuka Sangyo Ltd Ютака Катады, танкер был атакован дважды в течение нескольких часов.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
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На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были россияне
Первые сообщения о нападении поступили к ним около полудня по местному времени (06:00 мск). Вскоре после нападения в машинном отделе судна вспыхнул пожар, но экипажу удалось его потушить самостоятельно. Спустя три часа судно было вновь атаковано и было принято решение об эвакуации экипажа. Известно, что японцев на борту танкера не было. В настоящее время судно дрейфует в водах залива.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны знают о нападении. Сэко дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.
Инцидент со вторым нефтяным танкером — Front Altair — норвежской компании Frontline, который перевозил 75 тысяч тонн лигроина, произошел около 7 часов утра по Москве.
По данным компании Refinitiv Eikon, последний раз, когда было известно местоположение танкера, он находился недалеко от берегов Ирана в Оманском заливе. По данным компании, он взял груз в городе Рувайс в ОАЭ.
На борту танкера Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Позднее в пресс-службе Российского профессионального союза моряков сообщили, что с танкера были эвакуированы 12 российских моряков. Однако в российском посольстве в Тегеране все же сообщили об 11 спасенных россиянах, которые, по данным диппредставительства, не пострадали.
Тайваньская государственная энергетическая компания CPC, зафрахтовавшая судно, позже сообщила, что в судно, "предположительно, попала торпеда". Однако официального подтверждения этой информации не было.
© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В свою очередь, экипаж грузового судна Hyundai Dubai, который помогал морякам с танкера Front Altair, утверждает, что слышал три серии взрывов прежде, чем судно загорелось. Власти Омана ранее подтвердили, что на норвежское судно было совершено нападение.
По последним данным, танкер все еще горит в Оманском заливе. Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что судно затонуло, но позже агентство Рейтерс это опровергло.

Реакция на инцидент

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что нападение на танкеры в Оманском заливе является более чем подозрительным, и обратил внимание на то, что инцидент произошел на фоне переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
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Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный — слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром. Предложенный Ираном форум по региональному диалогу является необходимым", — написал Зариф в Twitter.
В свою очередь, представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что власти страны готовы обеспечить безопасность морских путей после инцидента.
Реакция на произошедшее последовала и из российского МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва призывает все стороны к снижению напряженности в регионе, в первую очередь вокруг Ирана, и считает инцидент отражением остроты ситуации. Он также подчеркнул необходимость непредвзятого расследования истории и предупредил "не делать скоропалительных выводов, которые могут по большому счету только масла в огонь подлить".
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Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств", — заявил Рябков.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции также призвали все стороны к сдержанности и деэскалации. О необходимости не делать преждевременных выводов заявил РИА Новости и представитель компании, владеющей танкером Front Altair. До разговора с моряками и выяснения подробностей произошедшего нельзя утверждать о нападении на судно, заявил он.
Представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич сообщила, что Евросоюз собирает информацию об инциденте с танкерами в Оманском заливе.
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