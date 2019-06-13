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РИА Новости

ВМС США оказали помощь в спасении экипажей танкеров в Оманском заливе

Вчера, 16:53
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Американский эсминец USS Bainbridge помог в спасении моряков с танкеров, которые в четверг подверглись нападению, говорится в пресс-релизе Пятого флота ВМС США, полученном РИА Новости. Пятый флот ВМС США базируется в Бахрейне.
"ВМС США в регионе получили два сигнала бедствия в 6:12 утра по бахрейнскому времени (совпадает с московским - ред.) и второй - в 7:00 утра. Эскадренный миноносец USS Bainbridge (DDG 96) оказал помощь", - отмечается в пресс-релизе.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
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