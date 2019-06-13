Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы 26 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этот день пройдут выборы генсека Совета Европы. Володин отметил, что если они пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".

По его словам, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии, которую он подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Кризис в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в Ассамблее и ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.