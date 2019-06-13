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РИА Новости

Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Вчера, 16:51
113195
CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы 26 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В этот день пройдут выборы генсека Совета Европы. Володин отметил, что если они пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
3 июня, 20:06
"Предложение поступило". Примет ли Россия участие в июньской сессии ПАСЕ?Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии. В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил о принципиальной позиции Москвы в этом вопросе.
По его словам, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии, которую он подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Кризис в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в Ассамблее и ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Александр Грушко
11 июня, 12:07
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил надежду, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы возобладает разум.
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5 июня, 14:18
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10626616920116
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Приостановка участия России в работе ПАСЕРоссия
Популярные комментарии
С ПАСЕ и подобного рода организациями Россия должна разговаривать только на понятном для них языке. Языке ультиматумов и санкций! Другого языка эти организации не понимают.
13 июня, 16:56
Alex McDonalds
20600019
Не надо никому ничего обьяснять, нечего там делать, украина богатая страна, она взносы за всех заплатит! Что там слушать - очередную ненависть к России!!!
13 июня, 17:03
Robin Bobin
17760104
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