Насосная станция в Донбассе обесточена из-за обстрела, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли Васильевскую насосную станцию в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, объект обесточен, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.

"Сегодня в 15.20 (совпадает с мск) вооруженными формированиями Украины был совершен целенаправленный обстрел территории Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет... Боеприпасом была повреждена ЛЭП 35 кВ, которая питает Васильевскую насосную станцию. На данный момент станция обесточена, работа осуществляется на 10% от общей мощности. Персонал находится в убежище. По счастливой случайности никто не пострадал", - сказал представитель ведомства.