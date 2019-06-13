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РИА Новости

Насосная станция в Донбассе обесточена из-за обстрела, заявили в ДНР

Вчера, 16:50
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли Васильевскую насосную станцию в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, объект обесточен, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
"Сегодня в 15.20 (совпадает с мск) вооруженными формированиями Украины был совершен целенаправленный обстрел территории Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет... Боеприпасом была повреждена ЛЭП 35 кВ, которая питает Васильевскую насосную станцию. На данный момент станция обесточена, работа осуществляется на 10% от общей мощности. Персонал находится в убежище. По счастливой случайности никто не пострадал", - сказал представитель ведомства.
В представительстве добавили, что в результате обстрела произошло возгорание сухой травы, приступить к его ликвидации не представляется возможным из-за продолжающегося обстрела с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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