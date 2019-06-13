Япония запустит с борта МКС четыре малых спутника

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Четыре малых спутника из Непала, Шри-Ланки, Японии и Сингапура будут запущены в понедельник, 17 июня, с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
Как говорится в YouTube-канале JAXA, 17 июня из японского экспериментального модуля Kibo МКС с помощью японского манипулятора будут выведены в космос малые спутники NepaliSat-1 (первый космический аппарат Непала), Raavana-1 (Шри-Ланка), Uguisu (Япония) и SpooQy-1 (Сингапур).
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.