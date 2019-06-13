В Ростовской области отремонтируют 70 объектов культурного наследия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости. Почти 70 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия Ростовской области, будут капитально отремонтированы в текущем году, сообщает правительство региона.

"В 2019 году запланировано выполнить капитальный ремонт в 67 многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Планируемая стоимость ремонта составляет 158,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Проводить ремонт на данных объектах имеют право шесть подрядных организаций Ростовской области, включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению проектных работ, ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

"К каждому дому применяется индивидуальный подход с учетом сложившейся исторической особенности строения", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера.