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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области отремонтируют 70 объектов культурного наследия

Вчера, 16:36
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости. Почти 70 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия Ростовской области, будут капитально отремонтированы в текущем году, сообщает правительство региона.
"В 2019 году запланировано выполнить капитальный ремонт в 67 многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Планируемая стоимость ремонта составляет 158,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Проводить ремонт на данных объектах имеют право шесть подрядных организаций Ростовской области, включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по проведению проектных работ, ремонту и реставрации объектов культурного наследия.
"К каждому дому применяется индивидуальный подход с учетом сложившейся исторической особенности строения", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера.
Всего в региональную программу капитального ремонта Ростовской области, утвержденную губернатором Василием Голубевым, включено 18696 многоквартирных домов, из них 204 признаны объектами культурного наследия.
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