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РИА Новости

Моди предложил Путину провести встречу Россия-Индия-Китай

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу на "полях" саммита G20 в Японии, а также провести там трехстороннюю встречу в формате Россия-Индия-Китай.
Путин встретился с Моди в четверг в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС.
"Надеюсь, что мы снова скоро встретимся в Японии. Там, я также считаю, мы должны провести переговоры в формате РИК: Россия-Индия-Китай", - заявил Моди.
Он также выразил уверенность в необходимости таких контактов и на других площадках.
Моди также поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием на должность премьер-министра. "Вы меня поздравили еще до того, как были подведены итоговые результаты, объявлены. Вы приезжали в Индию в прошлом году. В некотором роде вы предсказали мою победу в прошлом году", - отметил индийский премьер.
Кроме того, глава правительства Индии поблагодарил Путина за награждение орденом Андрея Первозванного. "Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность", - заявил Моди.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 16:23
Путин пригласил Моди приехать на ВЭФ в качестве главного гостя
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РИКНарендра МодиШОСБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайЯпонияРоссияИндияВ мире
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