СМИ рассказали о недостатках новейшего американского истребителя

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Версии американского новейшего истребителя F-35, предназначенные для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков, сообщило издание . Версии американского новейшего истребителя F-35, предназначенные для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков, сообщило издание Defense News.

Отмечается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками, поскольку в противном случае самолет может получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника.

Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, проблеме присвоена первая категория — максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. Однако Пентагон пока не предпринимает попыток найти для нее решение.

Как сообщило издание, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Эти проблемы были впервые обнаружены в конце 2011 года. У F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения.

Руководитель программы F-35 со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер заявил, что правительство не намерено полностью устранять недостатки и готово принять на себя ответственность за дополнительные риски. Объясняя причины такого решения, он заявил, что подобные проблемы были обнаружены, когда истребитель работал на пределе своих возможностей.

Несмотря на все заявления, Пентагон установил временные ограничения для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха.