Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T16:20Z
https://ria.ru/20190613/1555542954.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152960/38/1529603831_126:0:4256:2323_1036x0_80_0_0_56991b0b1883e4fcf2a3ae562eeb8f8e.jpg
РИА Новости

СМИ рассказали о недостатках новейшего американского истребителя

Вчера, 16:20
8241
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael MolinaАмериканский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа "Уосп"
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael Molina
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Версии американского новейшего истребителя F-35, предназначенные для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков, сообщило издание Defense News.
Отмечается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками, поскольку в противном случае самолет может получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника.
Американский истребитель F-35B
11 июня, 13:18
"Собака на сене". США отказались обучать турецких пилотов летать на F-35Турецкие пилоты, обучавшиеся в США полетам на самолетах F-35, отстранены от тренировок, сообщили СМИ. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на шантаж со стороны США, Анкара не отказывается от приобретения С-400 у России.
Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, проблеме присвоена первая категория — максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. Однако Пентагон пока не предпринимает попыток найти для нее решение.
Как сообщило издание, проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.
Эти проблемы были впервые обнаружены в конце 2011 года. У F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения.
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
30 апреля, 08:00
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Руководитель программы F-35 со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер заявил, что правительство не намерено полностью устранять недостатки и готово принять на себя ответственность за дополнительные риски. Объясняя причины такого решения, он заявил, что подобные проблемы были обнаружены, когда истребитель работал на пределе своих возможностей.
Несмотря на все заявления, Пентагон установил временные ограничения для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, представленное в трех вариантах. F-35A представляет собой наземный истребитель для ВВС, F-35B — истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C — палубный истребитель для ВМС. Разработкой проекта руководит компания Lockheed Martin.
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
7 июня, 04:35
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
8121163510
Обсудить 6
Министерство обороны СШАF-35СШАВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
РИА
Новости
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Лента
новостей
Статуэтка премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019
RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Логотип YouTube
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
Лента новостейМолния