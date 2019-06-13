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РИА Новости

Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию

Вчера, 16:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году создать и отправить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации, сообщил в четверг журналистам глава космического агентства доктор Кайласавадиву Сиван.
"Мы должны продолжать реализацию программы "Гаганьян" после запуска пилотируемой миссии в космос. В этой связи, Индия намерена создать собственную космическую станцию", - сообщил Сиван. Как отметил глава ISRO, в соответствии с предварительным планом, речь идет о создании 20-тонной станции, на которой астронавты будут проводить по 15-20 суток.
Сиван подчеркнул, что Индия не планирует искать помощи у какой-либо из стран для реализации данного проекта. На сегодняшний день собственные станции в космосе имели лишь США, Россия, Китай и консорциум стран, владеющих Международной космической станцией, напомнил ученый.
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В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости. В конце декабря индийский кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян", на сумму 100 миллиардов рупий (около 1,43 миллиарда долларов). Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека – двое мужчин и женщина.
Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.
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