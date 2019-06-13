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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.
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Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
"Проведем (проверку – ред.), конечно, посмотрим, поищем... Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть", - сказал Жаров в рамках ПМЭФ-2019. Он уточнил, что проверку планируется провести в этом году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоскомнадзорАлександр ЖаровМедиа - ОбществоОбщество
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