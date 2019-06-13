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РИА Новости
Туризм

Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели

Вчера, 23:04
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Постельный клоп,
Постельный клоп,
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сезон отпусков в самом разгаре, и миллионы туристов могут столкнуться в гостиничных номерах с нежелательными соседями - постельными клопами. Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, как не привезти этих существ из гостиницы домой, сообщает Daily Mail.
"Не думайте, что если вы забронировали шикарный пятизвездочный отель, вы в безопасности, и в вашем номере не окажется постельных клопов - это не так, - предупреждает эксперт. - Даже гостиницы класса люкс могут быть заражены, потому что клопы часто путешествуют вместе с туристами".
Если в номере есть какие-либо признаки этих насекомых, стоит поискать другое место для ночлега, советует Станчев.
Кроме того, эксперт рекомендует до заселения в комнату взять фонарик, снять простыни и внимательно проверить, нет ли клопов под матрасом, в щелях каркаса кровати и вокруг изголовья. "Не бойтесь оскорбить персонал отеля, вы должны знать наверняка, что находитесь в безопасности", - говорит эксперт.
По его словам, багаж лучше хранить в ванной или душе, так как по скользкой поверхности насекомым сложнее пробраться в чемодан.
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Грязное белье, уточняет эксперт, стоит положить в полиэтиленовый пакет и держать его подальше от пола. Не нужно ждать возвращения домой, чтобы постирать одежду, лучше сделать это на отдыхе. Или осмотреть все вещи перед возвращением домой.
"Прежде чем принести багаж в комнату, необходимо найти место с не покрытой ковром поверхностью и протереть его влажной тканью, а затем поставьте туда вещи, - говорит Марио. – Это приведет к тому, что любые постельные клопы, выбегающие из багажа, не найдут нового места для укрытия - другую вещь".
Марио советует, сложить всю грязную одежду в пластиковые пакеты и открыть их только перед загрузкой в стиральную машину. Стирка на максимальной температуре убьет вредителей прежде, чем они смогут размножиться.
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"Все, что невозможно помыть - книги, плавательные очки, чехлы для гаджетов или любимую бейсболку – можно поместить в морозильную камеру как минимум на пять дней", - рассказывает эксперт.
"Постельные клопы попадаются везде, - уточняет специалист. - Я говорю об электроприборах, рамах для картин, книгах, детских игрушках".
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