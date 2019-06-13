Бойко пообещал прямые переговоры с ДНР и ЛНР при победе на выборах в Раду

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае победы его партии на выборах в Верховную раду Украины реализует прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным последнего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 6 по 9 июня 2019 года, среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, 10,4% поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Мы выступаем за прямые переговоры; за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги… Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва", - цитирует Бойко пресс-служба партии в четверг.

Он также пообещал согласовать Минские соглашения со всеми сторонами конфликта.