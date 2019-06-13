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РИА Новости

Бойко пообещал прямые переговоры с ДНР и ЛНР при победе на выборах в Раду

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в случае победы его партии на выборах в Верховную раду Украины реализует прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным последнего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 6 по 9 июня 2019 года, среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, 10,4% поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь".
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"Мы выступаем за прямые переговоры; за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги… Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва", - цитирует Бойко пресс-служба партии в четверг.
Он также пообещал согласовать Минские соглашения со всеми сторонами конфликта.
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"Мы будем использовать весь имеющийся у нас политический инструментарий для выполнения Киевом Минских соглашений и обеспечим их согласование со всеми сторонами конфликта. Мы вернем мир на Украину, потому что это требование всех граждан. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. И нам плевать, что о нас скажут псевдопатриоты", - резюмировал Бойко.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеЛНРДНРДонбассЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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