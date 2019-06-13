Медведев призвал учитывать ограничения в работе по освоению космоса

ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Россия должна учитывать внешние ограничения при реализации программ по освоению космоса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам развития Роскосмоса.
"Рассмотрим также будущее государственной программы космической деятельности России, которая завершается в следующем году... Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими друзьями, тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить", - сказал Медведев.
В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что к 15 июля правительству поручено подготовить основы государственной политики освоения космоса и стратегию развития Роскосмоса.