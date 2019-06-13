Медведев призвал учитывать ограничения в работе по освоению космоса

"Рассмотрим также будущее государственной программы космической деятельности России, которая завершается в следующем году... Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими друзьями, тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить", - сказал Медведев.