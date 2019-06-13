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РИА Новости

Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе

Вчера, 15:59
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© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Видеозапись с изображением танкера, горящего в Оманском заливе, разместило ливанское новостное агентство U-news, которое специализируется на новостях из стран Персидского залива, Турции и Ирана.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
На видеозаписи видно, что корма судна охвачена пламенем, поднимается густой дым. Название танкера прочесть невозможно, но по всей видимости это Front Altair компании Frontline, о пожаре на котором после атаки сообщали СМИ.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил ранее, что один из двух атакованных танкеров Front Altair затонул, однако эта информация получила опровержение со стороны владеющей танкером компании Frontline.
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