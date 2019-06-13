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РИА Новости

Спасенные после инцидента с танкерами россияне находятся в безопасности

Вчера, 15:55
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Россияне, спасенные после инцидента с танкерами в Оманском заливе и доставленные на территорию Ирана, не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
"Одиннадцать человек, 10 мужчин и одна женщина. Никаких травм нет, находятся в безопасности. Идет процесс оформления документов", - сообщил собеседник агентства на просьбу подтвердить информацию о российских гражданах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Вчера, 15:11
Рябков прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе
Ранее агентство IRNA сообщило о том, что иранские спасатели спасли 44 человека c танкеров, доставив их на свою территорию – в порт города Джаск.
Собеседник агентства отметил, что россияне пока находятся в Джаске.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеРоссияВ мире
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