Спасенные после инцидента с танкерами россияне находятся в безопасности

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Россияне, спасенные после инцидента с танкерами в Оманском заливе и доставленные на территорию Ирана, не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.

"Одиннадцать человек, 10 мужчин и одна женщина. Никаких травм нет, находятся в безопасности. Идет процесс оформления документов", - сообщил собеседник агентства на просьбу подтвердить информацию о российских гражданах.

Ранее агентство IRNA сообщило о том, что иранские спасатели спасли 44 человека c танкеров, доставив их на свою территорию – в порт города Джаск.