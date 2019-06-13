Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T15:51Z
https://ria.ru/20190613/1555541781.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики обстреляли из артиллерии Докучаевск, заявили в ДНР

Вчера, 15:51
422
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из артиллерии подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, было выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня с 6.00 до 6.30 (совпадает с мск) боевики 35-й бригады вооруженных сил Украины открыли огонь по населенному пункту Докучаевск. Противник выпустил 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Повреждения получил жилой дом. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать", - заявил Басурин.
Знак радиоактивной опасности
Вчера, 02:02
Украина превратилась в "колонию" для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
Также он отметил, что все материалы по фактам обстрелов территории ДНР были переданы международным организациям, находящимся на территории республики, и в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.
Докучаевск расположен в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000181
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
РИА
Новости
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Лента
новостей
Бари Алибасов
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Структура Земли
Загадка земного ядра: откуда у нашей планеты магнитное поле
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния