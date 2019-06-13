Силовики обстреляли из артиллерии Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из артиллерии подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, было выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня с 6.00 до 6.30 (совпадает с мск) боевики 35-й бригады вооруженных сил Украины открыли огонь по населенному пункту Докучаевск. Противник выпустил 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Повреждения получил жилой дом. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать", - заявил Басурин.

Также он отметил, что все материалы по фактам обстрелов территории ДНР были переданы международным организациям, находящимся на территории республики, и в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.