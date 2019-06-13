© Фото : пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы В Москве стартовали бесплатные экскурсии на промышленные предприятия

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия Москвы начались в четверг в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города.

На протяжении трех дней москвичи и гости столицы смогут побывать на 17 индустриальных площадках, среди которых VR-дизайн-центр при ФГУП "НАМИ", испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики на заводе "ЭЛТЕЗА", литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют", цех компании Faberlic, эко-зона завода Coca-Cola, завод плавленых сыров "Карат".

Вместе с жителями города и журналистами экскурсию по одной из московских фабрик мороженого посетил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

"Особое внимание при подготовке проекта "Открой#Моспром" было уделено профориентации молодежи. Сегодня промышленность Москвы – это не только передовые технологии и продукция, которая успешно справляется с задачей импортозамещения и постоянно наращивает экспортный потенциал. Это еще и достойная оплата труда, возможность работать в транснациональных компаниях и быть востребованным на международном уровне специалистом. Важно донести эту информацию до подрастающего поколения – школьников и студентов", – подчеркнул Прохоров.