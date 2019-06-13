Правительство внесло изменения в федеральную космическую программу

ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, оно приводит ее финансирование в соответствие с бюджетом на ближайшие три года.

"Я подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, приводит её запланированное финансирование в соответствие с федеральным бюджетом на этот год и два ближайших года", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".