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РИА Новости

Правительство внесло изменения в федеральную космическую программу

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, оно приводит ее финансирование в соответствие с бюджетом на ближайшие три года.
"Я подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, приводит её запланированное финансирование в соответствие с федеральным бюджетом на этот год и два ближайших года", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
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