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РИА Новости

Эсеры предложили установить размер компенсации за уголовное преследование

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальные размеры компенсаций гражданам за незаконное уголовное преследование в размере до 15 тысяч рублей за каждый день лишения свободы, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагаемый проект федерального закона направлен на устранение последствий морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием и незаконным лишением свободы, предупреждение и пресечение необоснованного, незаконного привлечения лица к уголовной ответственности и незаконного лишения свободы путем установления минимального размера компенсаций за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Проект вводит минимальные размеры компенсаций за незаконное или необоснованное уголовное преследование, ограничение свободы в порядке применения мер пресечения на этапе предварительного расследования, лишение свободы, применение мер медицинского характера. Кроме того, право на компенсацию получают лица, к которым необоснованно или незаконно были применены принудительные меры воспитательного воздействия.
Компенсация морального вреда, причиненного гражданину в результате его незаконного уголовного преследования на стадии предварительного расследования и судебного следствия без применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, запрета определенных действий, домашнего ареста либо заключения под стражу, устанавливается судом, но не может быть ниже, чем одна тысяча рублей за каждый день уголовного преследования.
За незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу, а также за незаконное назначение наказания в виде лишения свободы, предлагается компенсация морального вреда, которая не может быть ниже, чем 15 тысяч рублей за каждый день заключения либо лишения свободы. Компенсация за незаконное применение подписки о невыезде, запрета определенных действий либо домашнего ареста, согласно проекту, устанавливается судом, но не может быть ниже, чем 5 тысяч рублей за каждый день применения меры пресечения.
Одновременно с этим законопроектом устанавливается, что указанные минимальные размеры компенсации ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.
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Сергей МироновГосдума РФПроисшествия
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