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РИА Новости

Медведев: "Роскосмос" должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. "Роскосмос" должен освоить около 200 миллиардов рублей бюджетных средств до конца текущего года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам развития госкорпорации.
В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что к 15 июля правительству поручено подготовить основы государственной политики освоения космоса и стратегию развития "Роскосмоса".
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"Напомню, что на 2019 год на космические программы мы заложили около 260 миллиардов рублей. Уже направили государственной корпорации большую часть денег - 183 миллиарда 200 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут доведены, необходимые акты правительства приняты. Ситуация следующая - "Роскосмос" использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%, до конца года государственная корпорация "Роскосмос" должна будет освоить около 200 миллиардов рублей", - сказал Медведев.
Он отметил, что уже сталкивался с ситуацией, когда "корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции", по его словам, это ведет к негативным последствиям, в том числе к недозагруженности предприятий, несоблюдению сроков.
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"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся - я имею в виду российский сегмент", - отметил Медведев.
Он добавил, что Россия в освоение космоса вкладывает "серьезные деньги". "Мы ждем от этих денег, от этих инвестиций отдачи", - подчеркнул председатель правительства.
На заседании Совбеза РФ по вопросам развития космической отрасли в апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что если Россия будет "топтаться на месте" или постоянно говорить о своих прежних достижениях в космической сфере, наверстать упущенное будет просто невозможно, необходимо по максимуму использовать преимущества, имеющиеся у РФ в этой области.
Говоря о "Роскосмосе", он добавил, что необходимый этап реорганизации госкорпорации нужно завершить и переходить к системной работе на результат, последовательно решать те очевидные проблемы, которые тормозят развитие ракетно-космической отрасли - например, закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры, которые "зачастую не имеют должного обоснования", ведут к переносу плановых сроков, а "бюджетные расходы возрастают".
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