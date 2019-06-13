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РИА Новости

В Азербайджане арестовали журналиста по подозрению в измене Родине

Вчера, 15:38
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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Полада Асланова по обвинению в измене Родине, сообщил отдел по связям с общественностью СГБ.
"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 "Измена Родине" УК АР", - говорится в сообщении.
Вчера, 13:30
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Журналист арестован, добавляется в материале.
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