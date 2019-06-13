В Азербайджане арестовали журналиста по подозрению в измене Родине

БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Полада Асланова по обвинению в измене Родине, сообщил отдел по связям с общественностью СГБ.
"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 "Измена Родине" УК АР", - говорится в сообщении.
Журналист арестован, добавляется в материале.