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РИА Новости

"Диктант Победы" в России лучше всего написали в Чечне

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наилучшие результаты всероссийской акции "Диктант Победы" были показаны в национальных республиках РФ, причем больше всех преуспела Чечня, сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета мероприятия Александр Хинштейн.
"В процентном соотношении, то есть от количества участников, которые написали "Диктант Победы"... первое место по России заняла Чеченская республика, 32% правильно ответивших на все 20 вопросов", - сказал Хинштейн в четверг на пресс-конференции в Москве.
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По его словам, второе место заняла Мордовия - почти 20% верных ответов на все вопросы, третье - Карачаево-Черкесия (18%), четвертое - Ингушетия (16%), на пятое - Ямало-Ненецкий автономный округ (14%).
"Это интересная статистика, которая еще требует осмысления, анализа, что именно в национальных республиках уровень исторической грамотности выше, чем в среднем в российских регионах. Будем надеяться, что это связано именно с высоким уровнем грамотности, а не с какими-либо иными обстоятельствами", - сказал депутат.
Хинштейн также сообщил, что на все вопросы диктанта верно ответили порядка 5,5 тысяч человек, то есть каждый двадцатый из более чем 150 тысяч участников акции. Депутат добавил, что самому молодому участнику акции было 10 лет, самому старшему – 90 лет.
По его словам, билеты с вопросами поступили в регионы только за два часа до начала акции. "Мы заранее постарались сделать так, чтобы не произошло никаких утечек и никто не имел возможности заранее узнать правильные ответы на вопросы", - добавил Хинштейн.
Акция "Единой России" "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы, проходила по всей России и в 23 странах мира 7 мая. Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых предложили по четыре варианта ответов.
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