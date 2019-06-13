Подмена Цапка на другого человека в СИЗО невозможна, заявил член СПЧ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подмена одного человека на другого в СИЗО маловероятна, поэтому "воскрешение" в Сочи главы кущевской банды Сергея Цапка почти невозможно, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин.

Во вторник кубанская " Комсомольская правда " сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня в Сочи. Они утверждают, что в кадр попал человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

"Я думаю, что возможность того, что произошла подмена его на другого человека... становится крайне маловероятной. Сказать, что это не может быть, я не могу, но это крайне маловероятно", - сообщил РИА Новости Бабушкин.

По его словам, организовать побег из СИЗО невозможно силами одного-двух человек, это реально только для широкого круга людей с привлечением начальника изолятора, начальника оперчасти. При этом, участники замысла в таком случае поставят крест на своей карьере. "И понятно, что побеги - это преступление, которое наказывается очень серьезным сроком заключения", - добавил он.

"Когда умирает человек, понятно, что его личность устанавливается в том числе по отпечаткам пальцев, не только по опознанию визуальному, но и по отпечаткам пальцев", - сказал Бабушкин.

Кроме того, он добавил, что есть люди, которые похожи друг на друга, и у него практически нет сомнений, что это всего лишь сходство.