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РИА Новости

Подмена Цапка на другого человека в СИЗО невозможна, заявил член СПЧ

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАндрей Бабушкин
Андрей Бабушкин
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Андрей Бабушкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подмена одного человека на другого в СИЗО маловероятна, поэтому "воскрешение" в Сочи главы кущевской банды Сергея Цапка почти невозможно, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин.
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня в Сочи. Они утверждают, что в кадр попал человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
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"Я думаю, что возможность того, что произошла подмена его на другого человека... становится крайне маловероятной. Сказать, что это не может быть, я не могу, но это крайне маловероятно", - сообщил РИА Новости Бабушкин.
По его словам, организовать побег из СИЗО невозможно силами одного-двух человек, это реально только для широкого круга людей с привлечением начальника изолятора, начальника оперчасти. При этом, участники замысла в таком случае поставят крест на своей карьере. "И понятно, что побеги - это преступление, которое наказывается очень серьезным сроком заключения", - добавил он.
"Когда умирает человек, понятно, что его личность устанавливается в том числе по отпечаткам пальцев, не только по опознанию визуальному, но и по отпечаткам пальцев", - сказал Бабушкин.
Кроме того, он добавил, что есть люди, которые похожи друг на друга, и у него практически нет сомнений, что это всего лишь сходство.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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Андрей БабушкинСергей ЦапокСочиРоссияПроисшествия
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