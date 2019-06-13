В Госдуме раскритиковали предложение ввести углеродный налог

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введение в России углеродного налога выгодно только для отрасли "зеленой энергетики", для экономики в целом оно не даст ничего, кроме роста стоимости электроэнергии для конечного потребителя, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Так Завальный прокомментировал предложение главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий с тем, чтобы принудить их снижать выбросы. Депутат считает, что энергетика России "практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах".

По его словам, Россия не нуждается в подстегивании развития возобновляемых источников энергии, а именно солнечной и ветровой генерации. Завальный считает, что доступность и низкие цены на углеводороды, особенности географии размещения потенциала ВИЭ, недостаток собственных технологий делает их развитие в России экономически неэффективным в большинстве территорий, особенно там, где присутствует централизованное энергоснабжение.

По словам депутата, ВИЭ должны выступать как поддерживающие источники там, где их применение повышает энергетическую безопасность, например, в отдаленных регионах и изолированных энергосистемах, где нет доступа к центральному энергоснабжению. В этом случае, по мнению Завального, использование ВИЭ значительно улучшает и экономические характеристики, и надежность энергообеспечения.