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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали предложение ввести углеродный налог

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Введение в России углеродного налога выгодно только для отрасли "зеленой энергетики", для экономики в целом оно не даст ничего, кроме роста стоимости электроэнергии для конечного потребителя, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Так Завальный прокомментировал предложение главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий с тем, чтобы принудить их снижать выбросы. Депутат считает, что энергетика России "практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах".
Вчера, 11:07
Углеродный налог может деструктивно повлиять на бизнес, считает эксперт
По его словам, Россия не нуждается в подстегивании развития возобновляемых источников энергии, а именно солнечной и ветровой генерации. Завальный считает, что доступность и низкие цены на углеводороды, особенности географии размещения потенциала ВИЭ, недостаток собственных технологий делает их развитие в России экономически неэффективным в большинстве территорий, особенно там, где присутствует централизованное энергоснабжение.
По словам депутата, ВИЭ должны выступать как поддерживающие источники там, где их применение повышает энергетическую безопасность, например, в отдаленных регионах и изолированных энергосистемах, где нет доступа к центральному энергоснабжению. В этом случае, по мнению Завального, использование ВИЭ значительно улучшает и экономические характеристики, и надежность энергообеспечения.
"Во всех остальных случаях лоббирование генерации на ВИЭ приведет лишь к подорожанию электроэнергии, а ее стоимость и сегодня уже сдерживает темпы развития отечественной экономики. Кроме того, углеродный налог увеличит и фискальную нагрузку на российские промышленные предприятия, и это также негативно скажется на темпах промышленного роста. Я уж не говорю о том, что идея нового налога противоречит позиции президента РФ о неувеличении фискальной нагрузки на бизнес", - заявил председатель комитета по энергетике.
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Павел ЗавальныйГосдума РФАнатолий ЧубайсЭкономика
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