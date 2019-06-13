В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева 26 мая на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. Позже мост закрывали на проверку.