Россия призвала ОБСЕ изучить причины срыва отвода сил в Станице Луганской

Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото

Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской

ВЕНА, 13 июн – РИА Новости. Россия призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ тщательно изучить инцидент, который привел к срыву разведения сил и средств в Станице Луганской, чтобы определить ответственную сторону, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Он выразил серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг реализации рамочного решения контактной группы от 21 сентября 2016 года о разведении сил и средств.

"С сожалением отмечаем, что украинские силовики вновь сорвали разведение на участке в районе Станицы Луганской, договоренность о котором была достигнута между представителями Киева, Донецка и Луганска 5 июня в подгруппе по безопасности минской контактной группы. Оно должно было состояться 10 июня", - сказал Балакин на постсовете ОБСЕ.

Он отметил, что, по данным представителей самопровозглашенной ЛНР, в этот день ополченцы уже в 80-й раз подали сигнал о готовности к разведению, однако киевская сторона приступить к нему отказалась, сославшись на несоблюдение выдвинутого ею условия - семидневного периода полного прекращения огня. "В этом контексте было указано на отчет СММ, зафиксировавший 7 июня "взрыв неустановленного характера" внутри участка разведения", - сказал Балакин.

"Призываем миссию самым тщательным образом исследовать вышеупомянутый инцидент с применением оружия, дать ему соответствующую оценку. Это позволит определить сторону, ответственную за срыв разведения. Примечательно, что ВСУ с момента согласования рамочного решения о разведении просто саботировали этот процесс несмотря на то, что СММ свыше 55 раз подтверждала соблюдение упомянутых семидневных периодов тишины", - заключил заместитель постпреда.