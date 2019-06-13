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РИА Новости

Россия призвала ОБСЕ изучить причины срыва отвода сил в Станице Луганской

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской. Архивное фото
ВЕНА, 13 июн – РИА Новости. Россия призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ тщательно изучить инцидент, который привел к срыву разведения сил и средств в Станице Луганской, чтобы определить ответственную сторону, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.
Он выразил серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг реализации рамочного решения контактной группы от 21 сентября 2016 года о разведении сил и средств.
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"С сожалением отмечаем, что украинские силовики вновь сорвали разведение на участке в районе Станицы Луганской, договоренность о котором была достигнута между представителями Киева, Донецка и Луганска 5 июня в подгруппе по безопасности минской контактной группы. Оно должно было состояться 10 июня", - сказал Балакин на постсовете ОБСЕ.
Он отметил, что, по данным представителей самопровозглашенной ЛНР, в этот день ополченцы уже в 80-й раз подали сигнал о готовности к разведению, однако киевская сторона приступить к нему отказалась, сославшись на несоблюдение выдвинутого ею условия - семидневного периода полного прекращения огня. "В этом контексте было указано на отчет СММ, зафиксировавший 7 июня "взрыв неустановленного характера" внутри участка разведения", - сказал Балакин.
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"Призываем миссию самым тщательным образом исследовать вышеупомянутый инцидент с применением оружия, дать ему соответствующую оценку. Это позволит определить сторону, ответственную за срыв разведения. Примечательно, что ВСУ с момента согласования рамочного решения о разведении просто саботировали этот процесс несмотря на то, что СММ свыше 55 раз подтверждала соблюдение упомянутых семидневных периодов тишины", - заключил заместитель постпреда.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Народная милиция ЛНР 8 июня заявила об обстреле со стороны силовиков района КПП "Станица Луганская". В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваОБСЕРоссияВ мире
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