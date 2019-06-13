Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев

"Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности", - сказал Медведев.