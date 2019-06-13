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РИА Новости

Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций"
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций"
ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Россия не имеет права сдавать позиции в освоении космоса, возвращение лидерства - это вопрос нацбезопасности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
"Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности", - сказал Медведев.
По его словам, центральная роль в этом вопросе лежит на "Роскосмосе".
"В освоение космоса мы вкладываем серьезные деньги, сопоставление с иностранными аналогами, конечно, возможно, но надо понимать, что у нас свои финансовые возможности, у наших партнёров и конкурентов в чём-то - они свои. Поэтому нужно адекватно это оценивать, поэтому мы ждём от этих денег, от этих инвестиций - отдачи", - отметил глава правительства.
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Дмитрий МедведевРИА Наука
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